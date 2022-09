Embraer e portuguesa GMV assinam memorando de entendimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Embraer e a empresa portuguesa GMV assinaram um memorando de entendimento para cooperar nas áreas de desenvolvimento e integração de sistemas para produtos e serviços na área da Defesa, avança esta quinta-feira a agência Bloomberg.

A agência norte-americana detalha ainda, citando um comunicado enviado por email, que esta cooperação terá como foco principal o programa da aeronave A-29 Super Tucano.

O memorando tem ainda em vista potenciais parcerias na área da pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. O objetivo é ampliar o relacionamento comercial a longo prazo nas fases de design, desenvolvimento e suporte.





A notícia surge mais de uma semana depois de a Embraer ter anunciado que escolheu Portugal para começar a fazer a manutenção e futuras alterações ao avião militar A-29 Super Tucano, usado por 15 forças aéreas em todo o mundo, incluindo a dos Estados Unidos.

A empresa brasileira capacitou a subsidiária em Portugal, a OGMA S.A., "para executar suporte e manutenção do caça A-29 Super Tucano, além de futuras modificações na aeronave que atendam requisitos dos clientes presentes e futuros na região".

Desta forma, a OGMA, que fica localizada em Alverca, tornou-se a primeira fábrica na Europa, Médio Oriente e África com a capacidade para fazer a manutenção e alteração destas aeronaves. Até agora, a Embraer já entregou mais de 260 aeronaves A-29 Super Tucano às 15 forças aéreas que já usam estas caças, incluindo os EUA as forças armadas do Mali, Mauritânia, Nigéria, Burkina Faso e Angola.





