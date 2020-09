Manuel Machado: Estudo de Coimbra sobre aeroporto no Centro é para ajudar à coesão do País

O presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado (na foto), disse hoje que o estudo sobre a criação de um aeroporto na região Centro, encomendado pelo município, é um contributo ajudar a tornar o país "mais coeso".O estudo promovido recentemente pela Câmara de Coimbra no sentido de construir uma infraestrutura aeroportuária a sul de Coimbra, de modo a servir diretamente esta e outras cidades como "Fátima, Figueira da Foz e Leiria, entre outras", e para "ajudar o Governo a desenvolver um país mais coeso foi apresentado ao ministro da tutela [Pedro Nuno Santos] no início deste ano", disse à agência Lusa Manuel Machado.A apresentação foi feita no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa, pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, porque esta entidade, que agrega 19 municípios, "também está empenhada neste assunto [criação de um aeroporto], que é um desígnio estratégico para a região Centro", sublinhou.A Câmara de Coimbra promoveu o estudo, pois é fundamental que a região disponha de "uma infraestrutura aeroportuária para voos nacionais e internacionais" e entendeu que deveria "dar um contributo ao país e ao Governo" para criar uma alternativa à Base Aérea de Monte Real (BA5), no concelho de Leiria, cuja abertura ao tráfego civil é reivindicada "desde 1962".Foi constituído, há décadas, um movimento para defender a abertura da BA5 à aviação civil -- que Manuel Machado integrou, afirma o próprio --, mas "considerando o tempo que passou", o autarca quis "dar este contributo", propondo a criação de um aeroporto a sul de Coimbra, servindo diretamente uma área geográfica ("até uma hora de distância") com um população que ultrapassa os dois milhões de habitantes.A abertura da BA5 ao tráfego civil "não está disponível por razões de estratégia e segurança nacional", como se depreende de "declarações recentes do ministro da Defesa", adianta Manuel Machado."A postura de Coimbra não é de desavença, é uma postura séria para encontrar soluções válidas para servir o todo nacional e a região Centro", sustenta o autarca socialista, que também é presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses.Trata-se de "ajudar a encontrar soluções" para que "não se esteja à espera mais 60 anos para resolver o problema" e para "ajudar o Governo a criar um país mais coeso", conclui o presidente da Câmara de Coimbra.Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e Jornal de Negócios, Ana Abrunhosa classificou de "mau exemplo" a disputa entre as regiões de Leiria e Coimbra pela construção de um novo aeroporto na região Centro. "Hoje, na região Centro, temos várias cidades a reclamar o aeroporto, isto não é coesão", enfatizou a ministra.A ministra da Coesão Territorial, que antes de ir para o Governo liderou a Comissão de Coordenação do Centro (CCDRC), exortou "todos os interessados" no novo aeroporto daquela região a unirem-se em redor de um projeto, trabalharem em conjunto e garantirem que é sustentável.