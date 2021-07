Junho foi o melhor mês para o tráfego aéreo desde o início da pandemia

No passado mês de junho, a queda no tráfego aéreo foi de 50,5%, em comparação com 2019. É "o melhor registo mensal desde março de 2020", altura em que a pandemia levou à suspensão quase total dos voos, revelou esta sexta-feira a NAV Portugal.



No conjunto do primeiro semestre, a empresa de navegação aérea diz que controlou 132.480 mil movimentos, um número que representa uma queda de 66,3% face aos primeiros seis meses de 2019.





Entre janeiro e junho de 2019, a NAV tinha gerido 393,2 mil movimentos entre aterragens, descolagens e sobrevoos no espaço aéreo português sob a sua responsabilidade, que totaliza mais de 5,8 milhões quilómetros quadrados.

Segundo explica, a queda foi particularmente sentida no primeiro trimestre, tendo no segundo trimestre do ano surgido sinais de uma maior estabilidade no ritmo de recuperação da aviação.



Entre janeiro e março deste ano, a NAV controlou 50.728 movimentos, um valor 72,5% abaixo do registo do primeiro trimestre de 2019. Já no segundo trimestre, a queda foi de "apenas" 60,9%, tendo as equipas da NAV lidado com um total de 81.752 voos.





"A evolução positiva sentida no segundo trimestre resulta de uma certa estabilização no ritmo de recuperação que se fez sentir nos últimos três meses, com subidas graduais e constantes no total de tráfego", afirma ainda a empresa.





Desta forma, "a recuperação sentida nos meses mais recentes fez com que em junho a NAV tenha registado um nível de tráfego 50,5% abaixo do mesmo mês de 2019", o que é "o melhor registo mensal na comparação com 2019" desde o início da pandemia.



Até agora, o melhor registo mensal na comparação com 2019 tinha sido dezembro de 2020, com menos 58,5% de tráfego em comparação com dezembro de 2019.





De acordo com a NAV, a recuperação do tráfego foi sentida nas duas regiões de voo que gere.



Na Região de Informação de Voo (RIV) de Lisboa, que inclui os movimentos aéreos em Portugal Continental e arquipélago da Madeira, foram controlados 95,5 mil movimentos nos primeiros seis meses do ano, menos 69,6% que no mesmo período de 2019. Considerando apenas junho, a queda em relação a 2019 já foi de 51,7%.

Já na RIV de Santa Maria, que inclui o tráfego na área do Oceano Atlântico Norte a cargo da NAV Portugal e no arquipélago dos Açores, o tráfego no semestre ficou 53,4% abaixo do período homólogo de 2019, com 36,9 mil movimentos. Só no mês de junho, a RIV de Santa Maria registou o seu melhor registo mensal desde março de 2020, controlando 7,7 mil movimentos, 45,8% abaixo de 2019.