Transporte aéreo de passageiros na UE com "tombo" superior a 73% em 2020

O número de passageiros transportados por avião na União Europeia (UE) caiu 73,3% em 2020 para 277 milhões, indicam dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat. As maiores quedas foram registadas na Eslovénia (83,3%), Eslováquia (82,4%) e Croácia (81,9%).





Dos restantes Estados-membros 20 sofreram um declínio igual ou superior a 70% no total de passageiros transportados por via aérea, enquanto os quatro países remanescentes sinalizaram quedas de mais de 65%, com a menor descida do bloco a ser observada no Luxemburgo (67,3%).





O transporte extracomunitário pesou 45% no total, enquanto o dentro da União Europeia representou 33%, caindo seis e um ponto percentual, respetivamente, em benefício do transporte nacional em cada Estado-membro que contribuiu com 22% de passageiros, de acordo com os dados do gabinete de estatística europeu.





O Aeroporto Charles De Gaulle, em Paris, foi o que registou o número mais elevado de passageiros (22 milhões), enquanto o de Frankfurt manteve-se como o principal aeroporto europeu em 2020 para carga e correio (1,9 milhões de toneladas).