Parvalorem recusou libertar avales da Omni e iniviabilizou venda da companhia

por mil euros a Rowles Magalhães Pereira da Silva e Ricardo Agostinho.Estes são os investidores que querem comprar a Omni, sociedade dona do avião que foi apanhado com 587 quilos de cocaína no Brasil.

Agora, o CM revela que a Parvalorem foi contactada e reuniu, sob intermediação da deputada socialista Joana Lima, com os investidores brasileiros. A Omni deve à Parvalorem 17 milhões de euros.As reuniões tinham como objetivo convencer a sociedade pública que ficou com ativos do BPN a libertar os avales pessoais que os donos da Omni deram como garantia do pagamento da dívida da Omni, mas a Parvalorem recusou a proposta.Sobre a sua intermediação, Joana Lima disse ao CM que "foi alguém que me pediu se eu lhes arranjava uma reunião", argumentando que, "para mim, eu estava a ajudar um investimento no meu País".A Parvalorem recusou a proposta dos empresários.