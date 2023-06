Pedro Nuno Santos guarda trunfos para segundo “round”

O ex-ministro das Infraestruturas desferiu alguns golpes no seu regresso público, mas guardou trunfos para o segundo “assalto” na comissão de inquérito. Arrasou a privatização da TAP feita pelo PSD, deixou autoelogios e apelou à revisão do contrato com a Airbus.

Pedro Nuno Santos guarda trunfos para segundo “round”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Pedro Nuno Santos guarda trunfos para segundo “round” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar