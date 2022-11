Retirar o portátil da mala no aeroporto de Londres deixa de ser necessário a partir do próximo ano

A partir de abril do próximo ano, já não será necessário abrir a mala para colocar o computador portátil e recipientes com líquidos para colocar na passadeira de segurança no aeroporto de Londres. A inovação passa a ser possível devido a uma parceria com a tecnológica Leidos.

O aeroporto vai instalar scanners da nova geração com capacidade para tal. A instalação desta tecnologia começa em abril do próximo ano e permite ver as malar por dentro com imagem em 3D, permitindo ainda a rotação da mesma em três eixos.



Segundo o comunicado citado pela Bloomberg, Londres assume-se assim como um dos primeiros aeroportos a adotar a tomografia computorizada. Atualmente, já há tecnologias semelhantes em aeroportos de Amesterdão e nos EUA.

Esta tecnologia poderá acelerar o processo de segurança dos passageiros, num aeroporto conhecido por servir sobretudo viagens de negócios, com curtos períodos de embarque.