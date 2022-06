Sindicato da aviação inicia plenários após falhar negociação de acordo na ANA

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) disse este domingo que se atingiu "o limite do aceitável" na negociação do Acordo de Empresa da ANA - Aeroportos de Portugal, tendo já iniciado plenários e reuniões para "definir ações" a tomar.Em comunicado, o Sintac fala num "ano em negociação do AE [Acordo de Empresa] sem resultados", marcado por "uma 'não' negociação dos aumentos salariais".O sindicato denuncia ainda "a suspensão de contribuição para fundo de pensões, um sistema de avaliação irrealista e aplicado injustamente apenas com o fito de obstar à progressão na carreira dos seus trabalhadores, a falta recursos humanos nas operações, com potenciais efeitos na segurança aeroportuária, e a intenção de extinguir as tabelas salariais e carreiras profissionais". Um cenário que, sustenta, impõe "que se diga que foi atingido o limite do aceitável".Neste contexto, o Sintac diz ter já começado plenários e reuniões com os trabalhadores para "definir quais as ações a prosseguir no futuro muito próximo".O primeiro encontro aconteceu na passada sexta-feira no aeroporto da Horta, estando marcadas novas reuniões para segunda-feira (às 10:30) no aeroporto de Ponta Delgada; terça-feira (às 10:30) no aeroporto do Porto; quinta-feira (às 14:00) no aeroporto de Lisboa; dia 28 (às 14:00) no aeroporto de Faro; dia 01 de julho (às 10:30) no aeroporto Santa Maria; e dia 06 de julho, (às 14:00) no aeroporto do Funchal.