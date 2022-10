Sindicato reivindica aumentos na TAP de 2% já e de 3% no próximo ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leia Também Resultados da TAP mostram que só o sacrifício dos trabalhadores contribui para recuperação, diz sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) entregou esta segunda-feira à TAP um documento em que reivindica aumentos salariais cumulativos para este mês e para o início de janeiro, como forma de compensar a crescente inflação e respetiva perda de rendimento dos trabalhadores.Desde logo, o sindicato propõe "uma atualização das tabelas salariais em 2% a partir do presente mês de outubro", seguida de "atualização das tabelas salariais em 3% a partir de janeiro de 2023", pode ler-se no comunicado enviado às redações.Depois, o SITAVA quer ainda uma "atualização das cláusulas de expressão pecuniária em 5% a partir de janeiro de 2023" — aqui se inserem, por exemplo, subsídio de refeição, apoio ao material escolar ou a infantário, subsídios de turno, entre outros; uma "atualização da garantia mínima (2 salários mínimos) para efeitos da redução salarial"; e a "manutenção da redução de 20% sobre o remanescente de dois salários mínimos".Em aberto fica para já um novo valor para o subsídio de refeição em cartão a partir de janeiro de 2023.O sindicato considera que o facto de empresa viver "debaixo de escrutínio do plano de reestruturação", ditado por Bruxelas, "nem por isso minimiza o doloroso efeito da inflação e da diminuição dos salários reais, que se estima para 2023 da ordem dos 7%".