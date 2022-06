Tráfego aéreo perto dos níveis pré-pandemia

A dois meses do verão, o tráfego aéreo em Portugal continua a subir e já está muito perto dos níveis da era pré-pandemia. Em abril de 2022, nos aeroportos nacionais aterraram 18,6 mil voos comerciais, circularam 4,9 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos) e foram movimentadas 18,3 mil toneladas de carga e correio, revelam os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



São menos 6,5% de passageiros face aos níveis de abril de 2019. Já a carga e correio subiu 7,1% face ao mês homólogo de 2019.



Em média, por dia, desembarcaram 83,8 mil passageiros nos aeroportos nacionais, menos 5.800 passageiros face à média registada no mês homólogo de 2019, aponta o INE. Mas comparado com o mês anterior – março de 2022 – este número sobe em 24,4 mil desembarques de passageiros.

Os dados do INE revelam também que entre janeiro e abril deste ano, em todos os aeroportos nacionais, o número de passageiros aumentou 500,3%, menos 19,4% face a igual período de 2019, "continuando a tendência de aproximação aos níveis registados no período pré-pandémico".



Também o número de aeronaves que aterraram nos aeroportos portugueses está já muito perto dos números de 2019, sendo menos 5,8% face ao mês homólogo do período pré-pandémico.



Entre os 83,8 mil desembarques diários durante o mês de abril, registaram-se 81,5% passageiros de voos internacionais sendo que na sua maioria 70,6% do total chegaram do continente europeu, refere o INE.

Quantos aos passageiros embarcados, 80,6% corresponderam a tráfego internacional, dos quais, diz o INE, 70,6% tinham "como principal destino aeroportos no continente europeu". .



Lisboa com mais de metade dos passageiros

Sem surpresas, durante os primeiros quatro meses do ano, o aeroporto de Lisboa foi onde se registou maior movimento, tendo circulado no Humberto Delgado 6,9 milhões de passageiros (51,8% do total). Menos 23% face ao período homólogo de 2019.



Mas foi no aeroporto de Faro onde se registou a maior subida face a 2021 no tráfego aéreo com um aumento 1.566,9%. No ano passado, nos primeiros quatro meses chegaram a Faro apenas 93 passageiros. Ainda assim o movimento de passageiros ficou 17,8% abaixo dos níveis de 2019.



Quanto aos países, de acordo com o INE, França manteve-se como principal país de origem e de destino dos voos, com 938,8 mil passageiros desembarcados e 917,8 embarcados. O Reino Unido ocupou a segunda posição e Espanha a terceira posição.