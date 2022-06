Portugueses andam mais de transportes públicos, mas ainda abaixo do pré-pandemia

Entre janeiro e maio deste ano a procura aumentou em 106% nos metropolitanos de Lisboa e do Porto e na Soflusa, mas ainda está 25% abaixo do que se verificava em 2019, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

