ANA ainda vai entregar ao Estado 2,7 mil milhões de euros

A ANA, empresa que gere os aeroportos nacionais, vai ter de pagar 2.756 milhões de euros ao Estado entre 2024 e 2063, período final da concessão, avança esta segunda-feira o jornal "Público".Os valores resultam do que ficou definido no contrato de concessão, em 2012. A partir do 11.º ano da privatização, a ANA tem de partilhar parte das suas receitas com o Estado, começando em 1% da receita bruta até 10% entre o 41.º e o 50.º ano. Assim, começa a pagar 8 milhões de euros em 2024 (referentes ao ano anterior) até acabar nos 146 milhões em 2063.Os montantes anuais estão previstos na proposta de Orçamento do Estado para 2023, mas já sofreram várias alterações, tendo em conta que estão ligados às previsões de crescimento. Certo é, no entanto, que até ao final da próxima década, o Estado português terá encaixado cerca de 400 milhões com estes pagamentos anuais da ANA.