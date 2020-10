Bolt vai lançar 250 bicicletas elétricas em Lisboa

A plataforma de mobilidade Bolt vai lançar bicicletas elétricas partilhadas em Lisboa, sendo esta a primeira cidade europeia a receber este serviço.O preço das novas bicicletas elétricas é de 10 cêntimos por minuto e não inclui taxa de desbloqueio. Para usar esta nova forma de transporte, os utilizadores apenas necessitam de descarregar a aplicação da Bolt e escolher o ícone do serviço para desbloquear uma bicicleta digitalizando o código QR."Na Bolt, trabalhamos todos os dias para tornar o transporte urbano mais conveniente, acessível e ambientalmente responsável. As bicicletas elétricas são uma alternativa perfeita para reduzir o congestionamento, mas para se tornarem num meio ecológico de transporte urbano viável, precisam de ser acessíveis para quem vive na cidade", de acordo com David Silva, responsável pela Bolt em Portugal.Acrescenta que "neste sentido, o nosso modelo de negócio permite-nos oferecer o melhor preço não só em ride-hailing e trotinetas elétricas, como também no serviço de bicicletas partilhadas em Lisboa. Com este lançamento, conseguimos posicionar-nos numa só cidade como a opção mais acessível do mercado em todas as alternativas de mobilidade para chegar ao destino pretendido".