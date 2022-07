Brisa fecha acordo com Allianz para refinanciar Brisal

A Brisa – Auto Estradas de Portugal anunciou esta segunda-feira a concretização da operação de reestruturação e refinanciamento da estrutura de capital da Brisal – Auto-Estradas do Litoral, concessionária da Concessão Litoral Centro (A17).



Em comunicado, o grupo liderado por António Pires de Lima salienta que "a operação consolida o controlo da Brisa sobre esta concessionária de infraestruturas públicas e vai reforçar a respetiva estabilidade financeira através do reforço do investimento, garantindo eficiência operacional e níveis de serviço".





Apesar de não avançar detalhes sobre a operação, o Negócios sabe que envolveu o refinanciamento da Brisal junto da alemã Allianz e uma injeção de fundos próprios adicional, o que permitiu reembolsar os credores da concessionária, designadamente os fundos Strategic Value Partners e Cross Ocean, com os quais a Brisa esteve envolvida numa disputa que chegou aos tribunais e que passou igualmente pela concessão Douro Litoral (AEDL).

No comunicado, a Brisa "congratula-se com a concretização desta operação, que assegura o futuro da concessão Litoral Centro, a qual, com uma extensão de 92,7 quilómetros, é um eixo rodoviário de grande importância na ligação dos distritos de Leiria e de Coimbra, integrando parcialmente o segundo corredor de ligação em autoestrada entre as cidades de Lisboa e Porto".





A Brisa tinha já resolvido o diferendo com os mesmos credores na AEDL, que estava igualmente em incumprimento, tendo transmitido em fevereiro a totalidade das ações aos credores, como acordado.





Na Brisal o entendimento previa que a Brisa mantivesse a sua posição de acionista maioritária e operadora da infraestrutura e que se iniciasse um processo de refinanciamento, com a substituição dos fundos credores, cujos créditos seriam reestruturados, com perdão parcial da dívida.