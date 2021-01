Bruxelas aprova apoio de 60 milhões ao Sistema de Mobilidade do Mondego

A Comissão Europeia aprovou a contribuição financeira comunitária para o projeto Sistema de Mobilidade do Mondego no âmbito do POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos). A esta aprovação corresponde a atribuição de um apoio do Fundo de Coesão no valor de 60 milhões de euros e um investimento elegível total no montante de mais de 89 milhões de euros, anunciou o Ministério das Infraestruturas e Habitação esta sexta-feira em comunicado.





O Sistema de Mobilidade do Mondego consiste na implementação de um Metrobus, utilizando veículos elétricos a baterias, que irão operar no antigo ramal ferroviário da Lousã e na área urbana de Coimbra, ligando Serpins, Lousã e Miranda do Corvo a Coimbra, constituindo-se como o futuro sistema de mobilidade da região.



No mesmo comunicado, o gabinete de Pedro Nuno Santos salienta que o Sistema de Mobilidade do Mondego tem como principais objetivos promover a mobilidade sustentável, através da implementação de um serviço de mobilidade atrativo e competitivo, operado por autocarros elétricos, conduzindo à transferência modal para um modo de transporte energeticamente mais eficiente e com menores emissões; reforçar a intermodalidade do sistema de transportes da região de Coimbra, criando condições de integração física, bilhética e tarifária; e promover a ligação dos municípios de Lousã e Miranda do Corvo ao centro urbano de Coimbra sem transbordo.

Das quatro empreitadas que integram o projeto, está em curso a obra do troço entre Serpins, na Lousã, e o Alto de S. João, em Coimbra e decorre o concurso da empreitada do troço Alto de S. João - Portagem.





Os concursos das empreitadas dos restantes troços (Portagem - Coimbra B e Linha do Hospital) serão lançados durante 2021.