IP consigna obra para o metrobus do Mondego em setembro

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai consignar ao consórcio da Comsa e Fergrupo a empreitada de adaptação da infraestrutura do troço suburbano do Sistema de Mobilidade do Mondego, entre Alto de São João e Serpins, no início de setembro, anunciou a empresa liderada por António Laranjo (na foto) em comunicado, onde dá nota da obtenção do visto prévio do Tribunal de Contas.

O Sistema de Mobilidade do Mondego consiste na implementação de um metrobus com tração elétrica a baterias no antigo ramal ferroviário da Lousã e na área urbana de Coimbra, ligando Serpins, Lousã e Miranda do Corvo a Coimbra, constituindo-se como o futuro sistema de mobilidade da região de Coimbra, salienta a IP.

A empreitada será consignada por 23,7 milhões de euros e terá um prazo de execução 18 meses.

A obra consiste num conjunto de intervenções como o reperfilamento da plataforma e pavimentação, a desmatação e consolidação dos taludes e o melhoramento do sistema de drenagem. Inclui ainda, entre outros, 17 paragens de via dupla para cruzamento de veículos e plataformas de passageiros, cinco rotundas de inversão de marcha junto das estações términus, 13 pontes e pontões com alargamento do perfil transversal e sete túneis com intervenção de pavimentação, iluminação e sistemas acessórios.

A IP refere ainda, no mesmo comunicado, que a prestação de serviços de assessoria, fiscalização e coordenação de segurança em obra foi adjudicada por 1,4 milhões de euros.

Os contratos integram a candidatura aprovada pelo POSEUR, estando previsto um financiamento comunitário de 67,23%.