Carris desconhece plano de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude

A Carris ainda não recebeu o plano de mobilidade para os seis dias da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em Lisboa no início de agosto e que poderá trazer mais de um milhão de pessoas à capital portuguesa.Em entrevista à TSF Dinheiro Vivo , Pedro Bogas afirma que a empresa ainda não tem conhecimento do plano cuja elaboração cabe ao Governo.O presidente da Carris acrescenta que a empresa já tentou garantir "a máxima capacidade de oferta nessa altura - que é precisamente quando tradicionalmente temos a mínima oferta", e por isso negociou "um acordo com as organizações sindicais que prevê um abono de penosidade para os trabalhadores, que terão muito mais pressão e terão de ser compensados".O entendimento prevê um acréscimo temporário na remuneração: "ao valor hora acresce 10 euros nesses seis dias", adianta,