Cascais e Norte entre as linhas ferroviárias em pior estado

Os operadores indicaram como estando em pior estado as linhas do Vouga e de Cascais (apenas de serviços de passageiros) e as da Beira Alta e do Norte (de passageiros e mercadorias).

