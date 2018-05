Cativações à IP em 2018 são 3,3% do seu orçamento

O presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo, disse esta quarta-feira no Parlamento que, depois de nos últimos três anos as cativações aplicadas à empresa terem sido "muito elevadas", em 2018 o montante dos cativos é de 84 milhões de euros, ou seja, 3,3% do seu orçamento.





Na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o responsável garantiu aos deputados que este ano o montante de cativos "não nos causa neste momento preocupação especial".





António Laranjo (na foto) salientou ainda que, apesar de cativações elevadas entre 2015 e 2017, "nunca a IP conseguiu executar aquilo que é o seu orçamento disponível". Ou seja, "em qualquer um destes anos não tivemos capacidade para executar o orçamento que nos foi disponibilizado", já depois de descativações, disse.