Combustíveis: Transportes de passageiros com prejuízos de 70 milhões exigem reforço dos apoios

A ANTROP diz que o desconto de 30 cêntimos por litro concedido pelo Governo devido à escalada dos preços dos combustíveis não chega e terá de corresponder à totalidade do sobrecusto que as empresas enfrentam, sob pena de paralisarem numa altura em que muitas pessoas deixarão de ter capacidade de usar o carro particular.

Transportes de passageiros com prejuízos de 70 milhões exigem reforço dos apoios









