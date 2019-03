CP vai escolher fornecedor dos novos comboios até junho

O prazo de entrega das 22 novas composições é um dos critérios do concurso lançado pela CP, que até ao final do semestre escolherá o vencedor.

O presidente da CP, Carlos Nogueira, adiantou esta quarta-feira no Parlamento que a empresa irá tomar a decisão quanto ao vencedor do concurso para o fornecimento de 22 novas unidades até ao fim deste semestre, estando nesta fase a decorrer a seleção entre os cinco candidatos que passarão à fase seguinte.

As candidaturas foram entregues pelas empresas Patentes Talgo SLU, Standler Service Nederland, Construciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Alstom Transporte e Siemens Mobility Unipessoal. De acordo com Carlos Nogueira, o prazo de entrega "é um dos fatores importantes do concurso".

Carlos Nogueira salientou aos deputados a necessidade de reforçar a componente da manutenção, tendo em conta que os novos comboios só deverão chegar em 2022 ou 2023 e o aluguer do material à espanhola Renfe "está esgotado".

Neste caso a CP aluga a Espanha 20 unidades, tendo já negociado mais quatro, salientando Carlos Nogueira que a empresa não tem alternativas no mercado devido à bitola.





No entanto, frisou que o "aluguer à Renfe vem de longe e custa uma fortuna", mas "quem não tem cão caça com gato", adiantando ainda tratarem-se de comboios com 38 anos.