Diretor da Flixbus: “Portugal tem um grande défice de infraestruturas”

No final de 2019, com a liberalização do transporte rodoviário expresso em Portugal, a Flixbus apontava um conjunto de problemas regulatórios. Estão resolvidos?

Muitas coisas foram resolvidas, mas outras continuam a ser problemas em algumas cidades. Mas sobretudo o que acontece é que em Portugal as infraestruturas são muito deficientes a nível da qualidade.