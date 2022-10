A hipótese já tinha sido levantada pelo presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAV) no Parlamento e agora é dado o passo necessário no sentido de uma greve dos tripulantes da TAP.





A direção fez um pedido para a realização de uma Assembleia Geral com caráter de urgência, de acordo com comunicado enviado aos associados. O Negócios sabe que a reunião será no dia 3 de novembro. O objetivo é discutir "o atual momento da empresa e apresentar as conclusões retiradas pela Direção [do SNPVAC] sobre a proposta de Acordo de Empresa (AE) enviada pela TAP, além de deliberar eventuais medidas a tomar - não descartando o recurso à greve", refere o comunicado.





A direção do SNPVAC justifica este pedido de convocação com os "sistemáticos atropelos ao AE em vigor e ao ATE [Acordo Temporário de Emergência], a somar à falta de respeito que a TAP tem vindo a ter perante os tripulantes; às mais do que questionáveis decisões de gestão que acabam por ter um impacto direto e indireto nas nossas vidas, culminou mais recentemente com a denúncia do Acordo de Empresa em vigor, acompanhado de uma proposta de AE inenarrável".





Na audição na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, a requerimento do PCP, o presidente do Sindicato, Ricardo Penarróias, já tinha afirmado que era "muito provável que até ao final do ano se faça uma greve no grupo TAP".



A convocação da Assembleia Geral é o passo que falta para que se avance com uma paralisação dos tripulantes. Os associados terão de decidir face à proposta da direção.