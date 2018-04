Greves dos comboios em França já custaram 100 milhões de euros à SNCF

As greves realizadas pelos trabalhadores da SNCF nos últimos dias já custaram à empresa ferroviária francesa 100 milhões de euros.

Reuters

As greves em dias intercalados na semana passada terão custado cerca de 100 milhões de euros à empresa estatal, afirmou esta segunda-feira o presidente da SNCF, Guillaume Pepy, em declarações à televisão BFMTV.

A empresa refere que a adesão à greve foi de 43% entre os trabalhadores da SNCF, mas esta percentagem sobe para 74% entre os maquinistas.

Hoje decorre mais um dia de greve e a SNCF estima que apenas circulem um em cada cinco dos comboios de alta velocidade (TGV) previstos, um em cada comboios regionais e um em cada seis comboios nas viagens de longa distância. Quanto às ligações internacionais, a SNCF prevê a supressão de um em cada quatro comboios previstos.

A greve está a afectar também outros meios de transporte, com fortes engarrafamentos na região de Paris.

Apesar das greves, o governo liderado por Emmanuel Macron mantém a intenção de prosseguir com a reestruturação da SNCF.