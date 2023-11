Investimento na linha Violeta do Metro vai ultrapassar 527 milhões

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a construção da linha Violeta do Metropolitano de Lisboa, com um investimento total de 527,3 milhões de euros.



Deste valor, 390 milhões serão financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na modalidade de empréstimo, e 137,3 milhões de euros pelo Orçamento do Estado, revelou o Ministério do Ambiente em comunicado.



A linha Violeta será um sistema de metro ligeiro de superfície que contará com um total de 17 estações e cerca de 11,5 quilómetros de extensão.



O investimento, diz ainda o gabinete de Duarte Cordeiro (na foto), "engloba a conceção e a construção da infraestrutura ferroviária e o fornecimento de material circulante, bem como o reordenamento urbano envolvente no território dos dois municípios servidos, Loures e Odivelas".





No concelho de Loures serão construídas nove estações que servirão as freguesias de Loures, Santo António dos Cavaleiros e Frielas, numa extensão de 6,4 quilómetros.



Já no concelho de Odivelas serão construídas oito estações que vão servir as freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival de Basto, Odivelas, Ramada e Caneças, numa extensão total de 5,1 quilómetros.