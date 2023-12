IP assina contrato de 31 milhões financiado pelo PRR para requalificar corredor do IP8

A Infraestruturas de Portugal (IP) contratou esta quarta-feira mais uma obra financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do qual tem já lançadas 20 empreitadas.





O contrato agora assinado diz respeito à requalificação do corredor do IP8 entre Santa Margarida do Sado e Ferreira do Alentejo, no valor de 30,85 milhões de euros.





Em comunicado, a IP refere que este é o quinto contrato de empreitada assinado no âmbito do investimento em "missing links" e aumento de capacidade na rede, "permitindo cumprir um desafiante marco de monitorização pela Comissão Europeia, o que teria de ser assegurado até final de 2023".



O contrato vai agora ser remetido para o Tribunal de Contas e depois da atribuição do visto prévio por parte será feita a consignação e dar inicio à obra no terreno.





"Até ao momento, todos os 10 marcos definidos para os investimentos rodoviários, nos quais, a IP está envolvida, foram cumpridos com sucesso, correspondendo a 53% do total de objetivos a cumprir até final do plano", diz ainda a empresa liderada por Miguel Cruz (na foto).





A empresa já lançou 20 obras no âmbito do PRR, das quais 10 estão em fase de contratação, uma está já concluída e nove encontram-se em execução no terreno.



"A IP continuará a materializar o planeamento definido para o PRR, dando inicio a mais duas empreitadas no início de 2024", adianta.



A empresa pública refere ainda no comunicado que recentemente foi estabelecido com a Estrutura de Missão Recuperar Portugal um novo contrato de financiamento tendo como objetivo a realização de um investimento designado "digitalização do transporte ferroviário".



"A assinatura de um novo contrato de financiamento, visando agora o investimento na área ferroviária, é demonstrativo da confiança da Estrutura de Missão na capacidade da IP na execução dos projetos PRR", conclui.