IP e Tramesa avançam com autoestrada ferroviária Valência–Entroncamento

A Infraestruturas de Portugal (IP) e o operador logístico espanhol Tramesa, do grupo Armando Álvarez, assinaram na semana passada um protocolo para a implementação de uma autoestrada ferroviária na parte portuguesa do trajeto entre Valência e Entroncamento.





De acordo com uma nota da IP, com a assinatura deste protocolo é estabelecida a colaboração necessária entre a empresa portuguesa e a espanhola para o desenvolvimento e colocação ao serviço de uma autoestrada ferroviária em bitola ibérica no corredor ferroviário entre Valência e o Entroncamento numa primeira fase, e para os portos de Setúbal e Sines depois.





Numa segunda fase serão avaliados os requisitos do corredor Lisboa-Valongo e ligação a Espanha pela Linha da Beira Alta.





O acordo assinado prevê que a IP assuma a responsabilidade de verificar a compatibilidade do transporte de semirreboques do tipo P400 e de coordenar com a ADIF a homogeneidade dos requisitos das autoestradas ferroviárias ao longo dos corredores internacionais.





Já à Tramesa cabe garantir a homologação dos vagões junto das autoridades ferroviárias portuguesas, a obtenção do material circulante necessário e a adequação dos terminais de origem e destino para a operação dos comboios e dos meios de carga/descarga necessários para a operação dos vagões em Portugal.





Na cerimónia, os presidentes das duas empresas destacaram a importância de um projeto desta natureza, em termos de eficiência, e assinalaram o interesse para a IP e para a Tramesa desta atividade e utilização da infraestrutura, tendo o presidente da IP, Miguel Cruz, destacado ainda o impacto deste projeto na relação entre os gestores de infraestruturas dos dois países ibéricos, é ainda referido no comunicado.





Citado pelo jornal espanhol Levante, o diretor geral da TransItalia para Espanha e Portugal afirmou, depois de fechar uma aliança com a Tramesa para o projeto de autoestrada marítimo-ferroviária que ligará os portos italianos a Madrid, através do porto de Valência, que essas infraestruturas chegarão a Portugal em 2025.





Segundo o responsável, este projeto evitará a circulação de 20 mil camiões nas estradas por ano.