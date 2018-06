IP lança concurso para reabilitar troço da linha do Norte e eliminar passagens de nível

O concurso para a empreitada de modernização do troço entre Espinho e Gaia, com 17 quilómetros, tem um valor base de 49 milhões de euros.

João Cortesão

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou o concurso para a empreitada de modernização do troço ferroviário entre Espinho e Vila Nova de Gaia, na Linha do Norte, com um valor base de 49 milhões de euros, segundo o anúncio publicado esta segunda-feira.



A intervenção a executar neste troço, com cerca de 17 quilómetros, envolve, entre outros trabalhos, a eliminação de 18 passagens de nível, rodoviárias e pedonais, através da construção de 16 desnivelamentos.



Segundo a IP, a empreitada inclui também a renovação integral da via, a alteração do "layout" (linhas) das estações de Granja e Vila Nova de Gaia, o alteamento e alargamento de plataformas de acesso de estações e apeadeiros e a criação de duas vias de resguardo electrificadas, com 750 metros, para aumento da capacidade da via no transporte de mercadorias.



A empreitada lançada esta segunda-feira integra o projecto de modernização do troço Ovar - Gaia da Linha do Norte, o qual está inserido no programa Ferrovia 2020 e "será executado de forma faseada de forma a minimizar os impactos na circulação na Linha do Norte", diz a IP.



O projecto de modernização do troço Ovar – Gaia envolve um investimento estimado em cerca de 160 milhões de euros, cofinanciados através de fundos comunitários.



Actualmente estão já em curso a empreitada de sinalização electrónica e telecomunicações no troço Ovar – Gaia, no valor de 18 milhões de euros, e a obra de renovação integral de via, no troço Valadares – Gaia, no valor de cinco milhões de euros.



A obra de modernização do troço entre Ovar e Espinho será lançada no segundo semestre de 2019 e envolve um investimento estimado em 52 milhões de euros.