IP lança o maior investimento do PRR em estradas até agora

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou o concurso público para a execução da empreitada de reabilitação integral e reforço das condições de circulação e segurança no corredor do IP8, entre Santa Margarida do Sado e Ferreira do Alentejo.





Com um preço base de concurso de 38 milhões de euros, "este é o maior investimento, lançado até ao momento, a executar pela IP no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", salienta a empresa em comunicado.

A empresa pública adianta que a obra prevê a beneficiação estrutural da via, ao longo de um troço com uma extensão de cerca de 22,1 quilómetros, entre o final da A26, em Santa Margarida do Sado, e Ferreira do Alentejo, estando ainda prevista no âmbito da empreitada a construção de uma nova variante a Figueira dos Cavaleiros, com 2,9 quilómetros de extensão.



Neste momento, a empresa liderada por Miguel Cruz (na foto) tem já um total de 13 obras lançadas no âmbito do PRR, que correspondem a um investimento de 154 milhões de euros.





Destas 13, cinco empreitadas, no total de 50 milhões de euros, estão já em curso, enquanto as restantes oito, no valor de 104 milhões, estão em execução.





A IP tem ainda 14 investimentos em fase de projeto, tendo 11 o projeto de execução em curso e três já aprovado.