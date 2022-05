IP preocupada com impacto da guerra nas obras previstas

A empresa pública assume estar preocupada com as consequências do novo cenário geopolítico em termos do fornecimento de materiais de construção, assim como do seu custo, tendo em conta o “elevado nível de investimento” que tem previsto para o período 2022-2024.

IP preocupada com impacto da guerra nas obras previstas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: IP preocupada com impacto da guerra nas obras previstas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar