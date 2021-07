José Luís Cacho: "2021 vai ser o melhor ano de sempre para o porto de Sines"

O porto de Sines não está a sentir efeitos da pandemia e prevê que 2021 seja "o melhor ano de sempre", estimando crescer 10% a 15% este ano.





Em entrevista ao Negócios e Antena 1, o presidente da Administração dos Portos de Sines e do Algarve, José Luís Cacho, garante que a sustentabilidade futura da infraestrutura "está assegurada" com novos negócios e novas cargas, que "possam vir a substituir a economia do petróleo".





Além de prever continuar a crescer na carga contentorizada, José Luís Cacho salienta ainda que em breve será lançado um concurso na perspetiva de captar novas áreas de negócio no segmento da carga sólida para o antigo terminal do carvão.



Na mira do porto de Sines está o agronegócio, os minérios, designdamente o lítio, carga de projeto (peças fabricadas em Portugal ligadas à indústria da metalomecânica pesada), e o setor automóvel.





A sustentabilidade do porto, diz ainda, "passa também por captar carga de "hinterland" (área de influência terrestre do porto) de Espanha e captar novos projetos industriais e logísticos para Sines".



"O futuro de Sines nos próximos anos está assegurado com o crescimento da carga contentorizada que está prevista e com os desenvolvimentos do terminal XXI e os novos projetos que vamos ter, por exemplo, no agronegócio ou outros no âmbito da carga sólida", afirmou o responsável, acrescentando que o porto está já a olhar "muito mais à frente. "Já somos um porto digital, mas estamos a olhar mais para um conceito de "smart port", para o 5G, novas tecnologias ou automação", frisou.