Ministro espanhol diz que alta velocidade Galiza-Portugal é "absolutamente prioritária"

O ministro espanhol dos Transportes e da Mobilidade Sustentável, Óscar Puente, garantiu esta sexta-feira em Pontevedra, na Galiza, que a ligação ferroviária da região a Portugal permanece "absolutamente necessária e prioritária" para o Governo de Madrid.





"Vamos continuar com todas as tramitações", sublinhou Óscar Puente, citado pela agência Efe, referindo-se ao traçado da saída sul de Vigo, um túnel rumo a Portugal que "está em fase de estudo".



A última etapa a ser lançada foi a elaboração do estudo geológico sobre o traçado, um documento que será anexado ao estudo informativo pedido pelo Governo espanhol.

Em maio, o Governo espanhol adjudicou a realização de um estudo para a saída sul de Vigo, um troço ferroviário de alta velocidade entre a cidade e Valença, no distrito de Viana do Castelo, parte da linha projetada que ligará a Galiza ao Porto.



Quanto a prazos dentro do processo do estudo prévio, o governante recusou assumir "compromissos artificiais a médio e longo prazo".



Quando se completar o estudo informativo e, posteriormente, esteja feito o projeto, "falar-se-á da obra", disse o governante espanhol, que defendeu que Madrid "continua a dar os passos que estão marcados" para cumprir o seu compromisso.



Para Espanha, segundo Óscar Puente, as conexões com Portugal e França são "fundamentais" e serão analisadas em cimeiras bilaterais com ambos os países.



As ligações com Portugal potenciam-se não só na Galiza, mas também noutras comunidades fronteiriças espanholas, como Castela e Leão e Estremadura, tendo o ministro adiantado que já trabalha na comunicação de mercadorias entre Lisboa e Valência.



"As infraestruturas com os dois países mais próximos são muito importantes e vamos apostar firmemente nelas", garantiu.



Em 7 de novembro, a Infraestruturas de Portugal (IP) apontou para 2027/2028 o arranque das obras da ligação ferroviária de alta velocidade entre Porto e Vigo, revelando que decorrem já estudos nos dois países.



O projeto de alta velocidade Lisboa-Porto, com um custo estimado de cerca de 4,5 mil milhões de euros, prevê uma ligação entre as duas cidades numa hora e 15 minutos, com paragem possível em Leiria, Coimbra, Aveiro e Gaia.

Paralelamente, está também a desenvolver-se a ligação Porto-Vigo, dependente da articulação com Espanha, com nova ligação ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e troço Braga-Valença (distrito de Viana do Castelo).