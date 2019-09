Portugal é o segundo país da UE onde se anda mais de carro

Mais de 83% das viagens realizadas por europeus, em 2017, foram feitas com recurso ao carro, revelam os dados divulgados esta segunda-feira, 16 de setembro, pelo Eurostat.

Portugal é o segundo país onde o uso do carro é mais elevado, com 88,5% das deslocações a serem feitas através deste meio de transporte. Apenas a Lituânia supera o nosso país, com 91,1%.

O segundo meio de transporte mais usado na Europa é o autocarro (8,8%), com a Hungria a liderar a sua utilização (21,1%). Já em Portugal apenas 7,1% das deslocações são feitas através de autocarro.

O comboio é o terceiro meio de transporte mais usado (7,9% dos percursos). A Áustria é o país onde mais se anda de comboio (11,9%). Em Portugal, 4,3% das viagens são feitos através o comboio.