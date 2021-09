Presidente da CP demite-se e deixa cargo esta sexta-feira

Nuno Freitas vai deixar a presidência da CP no dia 1 de outubro, três meses antes do final do seu mandato. O gestor justifica decisão, para a qual já obteve acordo da tutelo, por considerar que concluiu o trabalho a que se propôs.

