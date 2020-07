CP perde 150 milhões com a pandemia

Leia Também CP reduz prejuízos para metade em 2019

Nos meses mais afetados pela pandemia, a CP viu a procura cair em 95%, ao mesmo tempo que manteve a maioria da oferta, um cenário que gerou perdas de 150 milhões. O número é avançado por Nuno Freitas, presidente da empresa, em entrevista ao Público , a quem diz que este valor deverá ser revisto em alta."Tivemos reduções na procura na ordem dos 95% e mantivemos a oferta, em média, nos 75%, com alguns serviços próximos dos 100%. Podemos dizer que a CP perdeu 150 milhões por causa da covid, número que está a ser revisto em alta à medida que nos damos conta do impacto da recessão económica", afirma ao Público, na entrevista publicada esta terça-feira, 21 de julho.Por esta altura, acrescenta Nuno Freitas, a quebra média da procura ainda está na casa dos 50%, atingindo os 80% no caso dos comboios Alfa e os 75% nos Intercidades, dois serviços que representam mais de 40% das receitas da CP.Questionado sobre qual a estratégia para recuperar a empresa destas perdas, o presidente da CP diz não saber. "Até agora, recebemos apenas um milhão de euros para suportar os acréscimos de custos nas limpezas, desinfeções, etc. Quanto a compensações, não sei".