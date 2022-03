Problemas no transporte marítimo só serão atenuados no fim de 2023

Com a capacidade dos navios em operação esgotada, o setor do transporte marítimo acredita que só a entrada no mercado dos porta-contentores encomendados nos últimos dois anos atenuará a situação, o que se prevê para a segunda metade do próximo ano.

Problemas no transporte marítimo só serão atenuados no fim de 2023









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Problemas no transporte marítimo só serão atenuados no fim de 2023 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar