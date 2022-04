TAP corta sete rotas e 705 mil lugares a partir do Porto

TAP Air Portugal vai cortar sete rotas aéreas e oferecer menos 705 mil lugares com partida do Porto face ao verão de 2019, noticiou este sábado o Jornal de Notícias. Haverá, por outro lado, um reforço de lugares em algumas ligações.





De acordo com a notícia, vão deixar de ser realizadas, a partir do Porto, as rotas para Amesterdão, Bruxelas, Barcelona, Madrid, para o aeroporto London City, Milão e Munique. Está igualmente prevista uma redução da oferta de lugares nas ligações a Genebra, Londres Gatwick, Luxemburgo, Nova Iorque e Zurique.





Já o reforço de lugares que a empresa prevê acontecerá apenas nas ligações a Lisboa, Funchal e Paris.





O resgate da TAP no ano passado, envolveu 2,55 mil milhões de euros e implicava, lembra o Jornal de Notícias, a garantia de serviço a todo o país.



Restam agora a partir do norte do país sete rotas internacionais e três domésticas, deixando espaço ao crescimento de outras companhias aéreas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.