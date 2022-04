TAP retoma todas as rotas que operava no Brasil antes da pandemia

A TAP retomou no dia 29 de março os voos para Porto Alegre, a segunda rota mais longa da companhia, apenas ultrapassada pela ligação a S. Francisco. Com a retoma dos voos para Porto Alegre, com três frequências por semana, a TAP repõe a operação para todos os destinos brasileiros para onde voava antes da pandemia, nota a empresa em comunicado.

No total, são 11 as cidades do Brasil (13 rotas) que a TAP liga diretamente à Europa. Este verão, a companhia aérea portuguesa vai disponibilizar 73 voos por semana entre Portugal e o Brasil.

A empresa tem voos diretos a partir de Lisboa para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. Já São Paulo e o Rio de Janeiro têm também ligações diretas a partir do Porto.

Em comunicado, a TAP refere que para "assinalar este momento marcante da retoma pós-pandémica da atividade da TAP no Brasil, a CEO da companhia, Christine Ourmières-Widener, voou até à capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para contactos e reuniões com as autoridades locais e estaduais, de forma a aprofundar a presença e atividade da TAP naquele mercado."