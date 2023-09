Vinte taxistas detidos entre março e setembro pelo crime de especulação

Vinte taxistas foram detidos entre março e setembro deste ano pelo crime de especulação, sendo alguns deles reincidentes neste tipo de práticas, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).De acordo com a mesma fonte, durante este mês de setembro a PSP deteve cinco taxistas, com idades compreendidas entre os 30 e os 65 anos, que se juntam a uma lista de 15 detenções que já tinham sido efetuadas entre março e agosto deste ano."Estas detenções surgem da pesquisa de informação e da perceção de uma prática que se tem revelado cada vez mais recorrente e de certa forma cristalizada no seio do transporte de passageiros através do serviço de táxi, e que alimenta negativamente a perceção de todo o universo de clientes que se socorrem destes transportes públicos, grande maioria deles turistas que viajam até Lisboa", explica uma nota divulgada pelo Cometlis.A PSP adianta ainda que as viaturas utilizadas para a prática do crime de especulação foram "cautelarmente apreendidas", de forma a prevenir novos crimes da mesma natureza.Os detidos já foram presentes junto dos serviços do Ministério Público, Instância Local de Pequena Criminalidade, sendo que alguns têm historial pela prática deste mesmo crime."A PSP continuará a investir esforços neste quadro criminal, visando prevenir a reincidência em práticas enganosas por parte destes operadores comerciais", sublinha ainda a nota da PSP.