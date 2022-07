Yilport diz que novas gruas fizeram crescer 13% os contentores na Liscont

O grupo turco Yilport, que gere terminais portuários em vários países, incluindo Portugal, revelou esta quinta-feira, na apresentação de resultados do primeiro semestre, que os novos equipamentos que foram instaladas este ano no terminal de contentores de Alcântara (Liscont) – incluindo as quatro novas gruas de cais – permitiram um crescimento de 13% no volume de contentores e de 32% na carga geral.



No comunicado, a Yilport Holding diz ainda que os seus terminais na Península Ibérica – Porto, Lisboa, Huelva e Ferrol, "começaram a crescer mais rapidamente após os projetos de expansão e investimentos".



Os terminais que o grupo gere nesta região registaram, diz, um crescimento de 5% em contentores e de 25% no volume de carga ro-ro ( "roll on-roll off"), tendo Leixões crescido 4% com a movimentação de 360.978 TEU (unidade equivalente a um contentor).



No porto nortenho o grupo turco afirma ter concluído já o investimento de 43 milhões de euros e na Liscont assegura que o investimento de 130 milhões será concluído até final de 2023.



"Os terminais ibéricos de Yilport estão mais fortes do que nunca", diz o grupo na mesma nota, onde salienta estar a caminhar "em direção à meta de ser uma das principais operadoras globais de terminais de contentores com 22 portos e terminais em 10 países".



A empresa avança que está em negociações com autoridades portuárias em muitos países da América Latina, África, Europa e Turquia para mais de 10 projetos portuários, com o objetivo de "se classificar entre os 10 principais operadores globais de terminais de contentores até 2025".



No primeiro semestre deste ano, afirma, os seus terminais de contentores movimentaram um total de 3.412.604 TEU, um crescimento de 36%.