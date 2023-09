Siemens Portugal já modernizou portos marítimos em 13 países do mundo

Leia Também Siemens aposta na área da digitalização de fábricas

A Siemens Portugal deu conta que o seu centro de competências que desenvolve soluções de movimentação de carga para terminais portuários e complexos industriais - Cranes Engineering Hub - já realizou mais de 100 intervenções em pórticos e gruas em 13 países da Europa, Médio Oriente e África.Entre eles está Portugal, Reino Unido, Espanha, Emirados Árabes Unidos, Moçambique, Roménia, França, Itália, Turquia, Bahrain, Omã, Egito e Aruba. As respetivas intervenções incluem simulação de máquinas, design e desenvolvimento de pórticos novos, bem como a modernização de máquinas existentes."Os mais recentes projetos internacionais em que este centro está a participar são nos portos de Taranto, em Itália, do Bahrain e Salalah, em Omã", informou a Siemens em comunicado, destacando também as modernizações do Terminal de Contentores de Leixões e do Terminal Marítimo do Sado, em Setúbal, da Yilport, em Portugal.Além destes dois, o hub tem contribuído para a modernização da maioria dos portos nacionais, como os de Sines, Lisboa, Aveiro, Figueira da Foz e Viana do Castelo."Continuamos a participar em projetos de renovação, modernização e digitalização de infraestruturas portuárias e industriais, porque sabemos o quanto estas são fundamentais para a competitividade e sustentabilidade de qualquer país", disse Luís Bastos, responsável pela Digital Industries da Siemens Portugal, em comunicado.O responsável sublinha ainda que estas "intervenções têm contribuído para melhorar a produtividade e eficiência das infraestruturas, prolongar a vida útil das máquinas e reduzir o impacto ambiental das operações".O Cranes Engineering Hub da Siemens Portugal desenvolve e fornece soluções pórticos de cais e gruas de parque de terminais portuários e complexos industriais e presta uma grande variedade de serviços, tais como a engenharia, o fornecimento de hardware e software e a colocação em serviço.Em projetos de modernização, estas intervenções permitem aumentar o ciclo de vida dos componentes elétricos e de automação das gruas e pórticos em cerca de 20 anos. Além disso, aumentam a eficiência e segurança das infraestruturas, reduzindo as emissões de CO2 e os consumos energéticos.