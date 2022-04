50 empresas assinam compromisso no âmbito do programa Turismo 360º

Meia centena de empresas vão assinar esta terça-feira a carta de compromisso no âmbito do programa Empresas Turismo 360º, um programa que faz parte do Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro.

A assinatura da carta compromisso será feita por 50 empresas que já concluíram as ações de capacitação piloto no âmbito deste programa.



Esta iniciativa pretende incentivar as empresas do setor a reportar o seu desempenho em matéria de sustentabilidade, apoiando-as tecnicamente na integração dos fatores ESG (ambientais, sociais e de governo societáro, na sigla anglo-saxónica) na estratégia de negócio e na cultura organizacional e orientando-as no processo de reporte regular de informação sobre as suas práticas ambientais, sociais e de governação, é explicado.

Esta sessão de assinatura da carta compromisso contará com a presença do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva e com a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.