Airbnb anuncia novas medidas para prevenir festas de Fim de Ano

Com a chegada do mês de dezembro começa a contagem decrescente para a noite de passagem de ano. Contudo, a pandemia da Covid-19 este ano não permite grandes comemorações e, por este motivo, a Airbnb anunciou novas medidas mais restritivas, que têm como objetivo evitar reservas com elevado risco de realização de festas.





Desta forma, os hóspedes portugueses que não tenham um historial de avaliações positivas na plataforma Airbnb, não poderão reservar uma casa ou um quarto somente para a noite de dia 31 de dezembro. Para além do mais, a plataforma Airbnb irá recorrer à tecnologia de modo a limitar as reservas de última hora num determinado raio, por clientes com um historial menos positivo.





Não obstante, todos os hóspedes devem confirmar que não realizarão uma festa e que poderão ser denunciados pela Airbnb se violarem as regras estabelecidas acerca dos eventos, independentemente da sua história na plataforma e do tipo de reserva que façam.





"Sabemos que estas festas serão diferentes, e muitos de nós vamos celebrar o fim de um ano incrivelmente difícil. Isto também nos traz a realidade de uma pequena minoria que pode tentar estragar estas datas, mas a nossa mensagem para eles é clara: não são bem-vindos na plataforma Airbnb. Através destas novas medidas, esperamos que os anfitriões, hóspedes e comunidades locais possam desfrutar de um Fim de Ano seguro e tranquilo", reforça num comunicado da empresa Mónica Casañas, diretora geral de Airbnb.





Esta medida surge para evitar os ajuntamentos devido à Covid-19, mas não só. A Airbnb anunciou este ano a "proibição global de festas" nos seus espaços e suspendeu na Espanha mais de 800 anúncios como parte da sua ação contra as chamadas "casas de festas", por estas causarem de forma regular desconforto aos vizinhos.





"A Airbnb continuará a impor a proibição de festas a grupos de qualquer dimensão, e tomará medidas contra hóspedes e anfitriões se forem recebidas queixas de vizinhos", salienta ainda a empresa no seu comunicado.