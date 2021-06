Alemã FRS inaugurou excursões no Tejo

A empresa de navegação alemã FRS iniciou este sábado, 29 de maio, passeio panorâmicos no Tejo a partir de Lisboa.A empresa sediada em Flensburg iniciou a operação com duas viagens diárias de ida e volta, com "um segundo tour tendo como pano de fundo um pôr-do-sol especial".O primeiro passeio tem uma duração de 1h40, com partida às 17:30, e custa 19 euros, com um preço de nove euros para crianças dos 4 aos 15 anos. Os bilhetes de família, válidos para dois adultos e duas crianças, custam 49 euros.Já a excursão do pôr-do-sol, com partida às 19:30, dura duas horas e custa 29 euros, sendo o preço para crianças de 15 euros e o bilhete de família custa 69 euros.A FRS indica que, em função da procura turística, irá adicionar potencialmente mais dois passeios diários em data a definir."Estamos satisfeitos com a redução reforçada da pandemia em Portugal, que está a permitirum forte e robusto reinício do turismo na região", disse Moritz Bruns, diretor executivo da FRS Portugal, citado em comunicado."Toda a indústria do turismo sofreu muitíssimo no ano que passou. É animador ver Lisboaa rejuvenescer novamente e temos a honra de oferecer o nosso serviço de passeios no rio nãosó a locais como a turistas, ao integrarmo-nos no tecido desta cidade tão cheia de vida", disseBruns.O barco a motor com 37 metros da FRS Portugal tem "a opção descapotável". "Selecionamos propositadamente este barco entre a nossa frota de mais de 70 embarcações espalhadas pelo mundo para proporcionar aos nossos convidados uma perspetiva única e mágica da beleza da cidade da Lisboa" disse Bruns.