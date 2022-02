Grândola suspende PDM. Novos empreendimentos em Melides e Carvalhal ficam travados

A medida pretende contribuir para "que o investimento turístico e imobiliário não se transforme num risco para a natureza, o ambiente e as populações", afirmou à agência Lusa o presidente do município, António Figueira Mendes (CDU).Segundo o autarca, a suspensão do PDM já foi aprovada pela câmara e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo e vai ser votada, na sexta-feira, pela Assembleia Municipal de Grândola.Na reunião de câmara realizada esta quinta-feira, sabe o Negócios, os vereadores eleitos pelo PS e PSD abstiveram-se. É provável, por isso, que venham a tomar uma posição idêntica na Assembleia Municipal de sexta-feira, até porque a população começa a ficar saturada da especulação imobiliária que se faz sentir no concelho.Figueira Mendes explicou que a suspensão do PDM visa a fixação de medidas preventivas que "vão incidir apenas nas freguesias de Melides e do Carvalhal" para que não sejam aprovados "mais empreendimentos turísticos" nas respetivas áreas geográficas.O autarca adiantou que as "medidas preventivas para poder recusar as aprovações" vão estar em vigor até à conclusão do processo de "revisão do PDM", que visa "definir regras mais apertadas quanto à aprovação de determinado tipo de empreendimentos"."Queremos definir a qualidade do próprio empreendimento, o respeito pela natureza e o ambiente e, sobretudo, a exigência em relação aos recursos hídricos e outros valores", sublinhou.Questionado pela Lusa, o autarca alentejano rejeitou que o número máximo de camas turísticas tenha sido "excedido", assinalando que podem ainda ser aprovadas "mais de 4.000"."Não é verdade que tenha excedido, o que queremos é pôr termo à especulação imobiliária que está a acontecer e essa foi a razão por que mandámos fazer um diagnóstico profundo sobre o concelho, suspender o PDM e criar medidas preventivas", referiu.Segundo o autarca, a intensidade turística máxima "é de 14.915 camas e a capacidade real ainda está aquém" do previsto, já que as camas turísticas "executadas, em execução ou aprovadas são, atualmente, 10.827" no concelho.O número máximo de camas só seria ultrapassado se o município aprovasse todos os Pedidos de Informação Prévia (PIP) relativos a operações urbanísticas, alegou."Fomos analisar aquilo que estava a ser pedido e, se fossemos aprovar todos os PIP, ultrapassávamos esse número", observou, notando que, atualmente, estão "aprovadas 10.827 camas, restando ainda 4.088".Um PIP é um procedimento destinado a obter, a título prévio, informação e deliberação vinculativa sobre a viabilidade de uma operação urbanística concreta ou um conjunto de operações urbanísticas diretamente relacionadas, de acordo com o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE).O autarca defendeu "ser importante a declaração da caducidade dos PIP sem qualquer intenção concreta associada, cujo objetivo era apenas apurar a capacidade máxima dos terrenos, e, com isso, potenciar o seu valor, bem como a imposição da apresentação de PIP noutros termos, com definição concreta das pretensões".Atualmente, acrescentou, existe "um conjunto de pedidos concretos para empreendimentos turísticos que estão a ser apreciados", mas quando estes processos estiverem concluídos não serão autorizados mais empreendimentos no concelho de Grândola."Quando chegarmos à definição daqueles que têm condições para serem aprovados, dentro deste limite, vamos avançar. Terminando isto, não autorizamos mais empreendimentos turísticos no concelho", concluiu.