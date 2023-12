Cascais e Oeiras vão perder metade dos alojamentos locais

37,9% dos AL registados nas várias regiões não foram confirmados pelos seus proprietários.



Nos dois concelhos com maior número de registos - Lisboa e Porto -, os dados da tutela apontam para cenários bem distintos. Na capital, 42,5% dos registos deverão ser cancelados por falta de comprovativo, o que corresponde a uma redução de 8.470 registos. Já na Invicta, apenas deverão ser anulados 1.868 registos, o equivalente a 17,9%.



Nos concelhos algarvios de Albufeira, Loulé, Portimão, Lagos, Lagoa e Tavira - que em conjunto somam 35.559 registos, as quebras oscilam entre os 28,1% de Lagoa e os 41,9% de Portimão. Em termos absolutos, nestes municípios deverão ser cancelados 12.679 registos.



E entre os concelhos com mais registos, Cascais destaca-se com menos de metade dos registos a terem sido comprovados. A quebra, segundo os dados do Ministério da Economia, é de 50,5%, o que equivale a 1.351 registos. No concelho vizinho de Oeiras, a quebra é de 59%, devendo permanecer válidos apenas 231 registos.

O prazo para os proprietários decomprovarem a sua atividade terminou na passada quarta-feira, 13 de dezembro, já após uma prorrogação face ao determinado inicialmente, que findava a 7 de dezembro.Esta exigência surgiu no âmbito do, que veio obrigar os titulares do registo de alojamento local "a efetuar prova, mediante apresentação de declaração contributiva, da manutenção da atividade de exploração". O objetivo foi o de fazer uma triagem no sentido de "acabar com os chamados alojamentos locais fantasma", uma vez que "não faz sentido manter uma licença que não está em vigor", declarou o primeiro-ministro quando a medida foi apresentada, em março deste ano.De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Economia, com base nos comprovativos apresentados na plataforma do