Casinos do Estoril, Lisboa e da Póvoa encerrados nos próximos fins de semana

A Estoril Sol, dona dos Casino Estoril, Casino Lisboa e Casino da Póvoa, anunciou que vai encerrar estes estabelecimentos durante os próximos dois fins de semana – nos dias 14, 15, 21 e 22 – respeitando as exigências decretadas pelo Governo no âmbito do Estado de Emergência.





Apesar do fecho previsto nos fins de semana, os casinos da Estoril Sol estarão abertos de segunda a sexta-feira, sendo que o Casino Estoril e o Casino Lisboa abrem às 11 horas e o Casino da Póvoa abre às 12 horas. O encerramento ocorre às 22 horas.





Na hora da abertura, às 11 horas, o Casino Estoril e o Casino Lisboa disponibilizam, apenas, os acessos às áreas das salas de máquinas automáticas e respectivos snack bar de apoio. Posteriormente, às 13 horas, os clientes poderão aceder às restantes áreas públicas, designadamente salas de jogos tradicionais, snack bar centrais e galerias de arte. Após as 20 horas, é expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas, exceto no âmbito do serviço de refeições e para consumo nos espaços de restauração.





Estes espaços foram ainda distinguidos com o certificado "Clean & Safe" do Turismo de Portugal. O Casino Estoril e o Casino Lisboa aderiram, ainda, ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança e Clean Surfaces Safe Places, emitido pelo ISQ.





"A Estoril Sol mantém-se atenta à evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal, continuando em cooperação com as autoridades nacionais e disponibilizando-se para a alteração de procedimentos ou adopção de novas medidas que assim se justifiquem", escreve a dona dos casinos, no comunicado dirigido às redações.