Governo anuncia apoios adicionais ao setor do turismo

Naquela que foi a sua primeira deslocação como secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda anunciou, no 47.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, mais apoios ao setor."O Governo irá disponibilizar, a partir de janeiro, uma nova linha de apoio - consolidar+turismo - no valor de 30 milhões de euros", anunciou o secretário de Estado, acrescentando que esta será direcionada às micro e pequenas empresas e terá um prazo de carência de dois anos.Nuno Fazenda anunciou ainda o reforço do programa apoiar.pt, no valor de 70 milhões euros a fundo perdido. No total, os apoios anunciados totalizam 100 milhões de euros.Estas medidas, considerou, "dão resposta às reinvindicações do setor" e deverão chegar às empresas até janeiro de 2023."As duas primeiras prioridades são as pessoas e as empresas", acrescentou o governante, apontando que o setor necessita de mão-de-obra qualificada. "E por isso mesmo o Governo vai criar uma agenda para atração e qualificação no setor turismo", anunciou também, sublinhando que a "atual conjuntura não é favorável a quase nenhuma atividade económica, mas o Executivo cá estará para apoiar aquele que é o setor da resiliência e da recuperação".Nuno Fazenda elencou ainda como prioridade a coesão territorial e a simplificação, justificando que é essencial "desburocratizar e tornar mais ágil a ação do Estado com as empresas e cidadãos".O responsável pela pasta do Turismo sublinhou que este setor tem sido o "motor de recuperação de crises em Portugal". "Foi assim na crise económica de 2011 - e desde 2015 que crescemos sempre acima da média da União Europeia - e também na crise pandémica. Sim, o turismo tem sido o rosto da recuperação económica do país", reforçou.O responsável deixou ainda uma palavra de agradecimento à ex-secretária de Estado, Rita Marques, também presente no evento.

O 47.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) arrancou esta quinta-feira, 8 de dezembro, em Ponta Delgada, nos Açores, contando com a presença de centenas de congressistas.



* Em Ponta Delgada, a convite da APAVT