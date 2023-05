Governo manda encerrar discoteca Dice Club, em Vilamoura

O Ministro da Administração Interna decidiu avançar com o encerramento da discoteca junto ao casino de Vilamoura, Dice Club, "por um período máximo de seis meses". A medida, de natureza cautelar, foi proposta pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e surge "na sequência de sucessivas e graves ocorrências perturbadoras da ordem pública ao longo do último ano", refere o ministério em comunicado.

A reabertura do estabelecimento de diversão noturna ficará agora "sujeita ao cumprimento das medidas definidas pela GNR para reposição das condições de segurança no local e do normal funcionamento da discoteca", acrescenta o comunicado.

A Dice Club vai, ainda, ser sujeita a uma vistoria, por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para que seja avaliado o cumprimento das normas de segurança contra incêndios em edifícios.

A discoteca do casino é uma das mais concorridas nas noites de verão de Vilamoura e tem sido palco de desacatos, tanto no interior, como no exterior. O mais recente aconteceu a 14 de maio, e cinco jovens ficaram feridos, dois deles em estado grave, dois deles em estado grave, numa rixa com uso de armas brancas que ocorreu junto ao parque de estacionamento da discoteca pouco depois das seis da manhã e do encerramento da mesma.