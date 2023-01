Histórico Hotel Turismo da Guarda entregue às Pousadas de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais de uma dúzia de anos após o seu encerramento, o icónico Hotel Turismo da Guarda vai ser integrado na rede de Pousadas de Portugal, anunciou esta terça-feira o ministro da Economia e do Mar.



O edifício inaugurado em 1947 vai ser entregue à Empresa Nacional de Turismo (Enatur), entidade concessionária das Pousadas de Portugal e que é detida em 51% pelo Turismo de Portugal, cabendo o restante capital ao Grupo Pestana Pousadas (GPP), cujos acionistas são o Grupo Pestana (59,8%), Caixa Geral de Depósitos (25%) e Fundação Oriente (15%).



O anúncio feito hoje por António Costa Silva na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, coloca um ponto final num longo processo.



O imóvel foi adquirido em abril de 2011 pelo Turismo de Portugal à Câmara Municipal da Guarda.



Apesar de ter sido integrado no programa Revive - que concessiona imóveis devolutos ou degradados do Estado para fins turísticos - não houve interessados.